Сообщение klonik » Вчера, 18:06

Здравствуйте! Я выбираю себе диван, подскажите какой лучше рассматривать для сна? Понимаю, лучше всего кровати ничего нет. Но, у нас квартира маленькая и нет возможности поставить кровать. По этой причине рассматриваем диван, только вот какой лучше выбрать? Буду рада, если вы мне посоветуете или порекомендуете.