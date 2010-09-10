Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Я выбираю себе диван, подскажите какой лучше рассматривать для сна? Понимаю, лучше всего кровати ничего нет. Но, у нас квартира маленькая и нет возможности поставить кровать. По этой причине рассматриваем диван, только вот какой лучше выбрать? Буду рада, если вы мне посоветуете или порекомендуете.
Re: Подскажите
Добрый день, посмотрите диваны ортопедические. Сейчас их очень много, в разных исполнениях и вариациях. Мне кажется, можно подобрать к любому интерьеру. Такие диваны очень хороши, если комната маленькая. Когда его соберешь, образуется место для просмотра фильмов или можно с гостями посидеть. А раскладываешь, получается полноценное спальное место. Я раньше вообще считала лучше кровати для сна ничего нет. А когда на дачу купили ортопедический диван мнение поменялось. Самое главное выбирать ортопедический и хорошего качества. Тогда он прослужит долго и будет очень удобен для сна. Рекомендую вам рассматривать диван среди ортопедических.
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