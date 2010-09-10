Недвижимость

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2354
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Недвижимость

Сообщение klonik » Вчера, 19:16

Приветствую! У кого опыт покупки жилья в комплексах? Интересно узнать, на что стоит обратить внимание в плане планировки и качества строительства. Какие советы можете дать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Недвижимость

Сообщение zevc » Вчера, 21:58

Здравствуйте! Я тщательно изучила различные ЖК перед покупкой и выбрала "Зеленые Аллеи" в Тюмени. Качество строительства здесь на высоте: использованы современные материалы, продуманные планировки, которые позволяют оптимально использовать пространство. К тому же, у комплекса есть своя уникальная атмосфера и разнообразный выбор квартир. Узнайте больше здесь, чтобы принять решение на основе детальной информации.
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