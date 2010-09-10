Подскажите
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Подскажите
Доброго времени суток! Недавно перенесла инсульт и теперь на реабилитации. Услышала о препарате Проспекта, который помогает справляться с когнитивными нарушениями после таких происшествий. Кто-то может подтвердить его эффективность?
Re: Подскажите
Здравствуйте! Мне искренне жаль, что вам пришлось это пережить, но рада услышать, что вы на пути к выздоровлению. Моя подруга была в схожей ситуации и оставалась довольна результатами, она использовала препарат Проспекта. Он помог ей улучшить память и внимание. Конечно, перед началом приёма важно проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Более подробно об этом препарате вы можете узнать .
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