Сообщение klonik » Вчера, 19:35

Доброго времени суток! Недавно перенесла инсульт и теперь на реабилитации. Услышала о препарате Проспекта, который помогает справляться с когнитивными нарушениями после таких происшествий. Кто-то может подтвердить его эффективность?