Сообщение Companion » Сегодня, 10:21

Вскоре будем отмечать юбилей нашей компании. Решено отметить это с размахом - ресторан, премии сотрудникам и фейерверки с салютами. Хотелось бы узнать, где выгодно можно заказать различные виды фейерверков и салютов.