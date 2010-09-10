Заказ фейерверков

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Заказ фейерверков

Сообщение Companion » Сегодня, 10:21

Вскоре будем отмечать юбилей нашей компании. Решено отметить это с размахом - ресторан, премии сотрудникам и фейерверки с салютами. Хотелось бы узнать, где выгодно можно заказать различные виды фейерверков и салютов.
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Заказ фейерверков

Сообщение Володя9 » Сегодня, 10:39

Гулять, так гулять? А что, правильно. Это в нашем характере и традициях. Фейерверки и салюты продают множество компаний, тут нет дефицита. Для Нового года наша фирма закупала такую продукцию здесь https://firedragon.by/. Нам понравилось разнообразие выбора, да и цены далеко не самые высокие. Главное в этом деле аккуратно запускать такие салюты, соблюдать все меры предосторожности.
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