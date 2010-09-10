Александритовый лазер
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Александритовый лазер
Добрый день, я открываю салон красоты через 1,5-2 месяца и мне нужно заказать оборудование. Никак не могу определиться с оборудованием для удаления татуировок. Сейчас ведь многие сводят татуировки и такое оборудование просто необходимо. Кто разбирается в этой теме, подскажите какое оборудование выбрать и где можно купить?
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