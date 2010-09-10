Александритовый лазер

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2354
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Александритовый лазер

Сообщение zevc » Сегодня, 14:48

Добрый день, я открываю салон красоты через 1,5-2 месяца и мне нужно заказать оборудование. Никак не могу определиться с оборудованием для удаления татуировок. Сейчас ведь многие сводят татуировки и такое оборудование просто необходимо. Кто разбирается в этой теме, подскажите какое оборудование выбрать и где можно купить?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей