Александритовый лазер
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Александритовый лазер
Добрый день, я открываю салон красоты через 1,5-2 месяца и мне нужно заказать оборудование. Никак не могу определиться с оборудованием для удаления татуировок. Сейчас ведь многие сводят татуировки и такое оборудование просто необходимо. Кто разбирается в этой теме, подскажите какое оборудование выбрать и где можно купить?
Re: Александритовый лазер
Здравствуйте, у меня в салоне есть вот такой александритовый лазер https://umetex-a.ru/catalog/aleksandritovyj-lazer/ . Покупала его тут же, оборудование хорошего качества. На самом деле у этого дистрибьютора представлено разное косметическое оборудование, поэтому можете перейти по ссылке и познакомиться поближе. Если вы подумываете о приобретении такого лазера, то можно связаться с представителем компании насчет консультации. Можно с консультантом пообщаться даже на сайте, есть такая возможность. А так александритовый лазер очень хороший, можете о нем почитать отзывы. Очень много положительных, мне кажется для салона красоты он обязательно нужен.
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