Александритовый лазер

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2465
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Александритовый лазер

Сообщение zevc » 25 фев 2025, 14:48

Добрый день, я открываю салон красоты через 1,5-2 месяца и мне нужно заказать оборудование. Никак не могу определиться с оборудованием для удаления татуировок. Сейчас ведь многие сводят татуировки и такое оборудование просто необходимо. Кто разбирается в этой теме, подскажите какое оборудование выбрать и где можно купить?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2467
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Александритовый лазер

Сообщение klonik » 25 фев 2025, 19:46

Здравствуйте, у меня в салоне есть вот такой александритовый лазер https://umetex-a.ru/catalog/aleksandritovyj-lazer/ . Покупала его тут же, оборудование хорошего качества. На самом деле у этого дистрибьютора представлено разное косметическое оборудование, поэтому можете перейти по ссылке и познакомиться поближе. Если вы подумываете о приобретении такого лазера, то можно связаться с представителем компании насчет консультации. Можно с консультантом пообщаться даже на сайте, есть такая возможность. А так александритовый лазер очень хороший, можете о нем почитать отзывы. Очень много положительных, мне кажется для салона красоты он обязательно нужен.
Вернуться к началу
Kashevar
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Kashevar

Re: Александритовый лазер

Сообщение Kashevar » 37 минут назад

klonik писал(а):Здравствуйте, у меня в салоне есть вот такой александритовый лазер https://umetex-a.ru/catalog/aleksandritovyj-lazer/ . Покупала его тут же, оборудование хорошего качества. На самом деле у этого дистрибьютора представлено разное косметическое оборудование, поэтому можете перейти по ссылке и познакомиться поближе. Если вы подумываете о приобретении такого лазера, то можно связаться с представителем компании насчет консультации. Можно с консультантом пообщаться даже на сайте, есть такая возможность. А так александритовый лазер очень хороший, можете о нем почитать отзывы. Очень много положительных, мне кажется для салона красоты он обязательно нужен.


а что по диодным лазерам для эпиляции РосМедСис?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость