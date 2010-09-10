Сообщение zevc » 25 фев 2025, 14:48

Добрый день, я открываю салон красоты через 1,5-2 месяца и мне нужно заказать оборудование. Никак не могу определиться с оборудованием для удаления татуировок. Сейчас ведь многие сводят татуировки и такое оборудование просто необходимо. Кто разбирается в этой теме, подскажите какое оборудование выбрать и где можно купить?