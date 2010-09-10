Сообщение klonik » Вчера, 13:04

Обязательно ли делать подсветку на вывеску, которая указывает на фитнесс-клуб? С концепцией разобрались, название плюс гантели и штанга, яркие буквы на черном фоне. Вход чисто наш, вывеска над входом. Осталось определиться нужна ли подсветка. Как думаете?