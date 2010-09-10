Вывеска
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Вывеска
Обязательно ли делать подсветку на вывеску, которая указывает на фитнесс-клуб? С концепцией разобрались, название плюс гантели и штанга, яркие буквы на черном фоне. Вход чисто наш, вывеска над входом. Осталось определиться нужна ли подсветка. Как думаете?
Re: Вывеска
Вывески с подсветкой нужны для заведений, которые работают в темное время суток. У вас фитнесс-клуб не будет закрываться в пять часов вечера, правильно? То есть подсветку делать обязательно, чтобы ваши посетители сразу видели куда им идти. Плюс светящаяся вывеска это своеобразная реклама, потому что надпись привлекает внимание. Зачем отказываться от этого?
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