Сообщение klonik » Вчера, 13:27

Захотелось мне тут варенья как в детстве, стала смотреть где купить. Пятерки, магниты и ВВ сразу нет – состав посмотрела, это ужас, такое нужно запретить. Нашла вариант, что можно купить у бабушек у метро. Почитала – не все из них сами варенье делают, еще меньше соблюдают санитарные нормы. И как быть?