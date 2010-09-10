Эко продукты

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2363
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Эко продукты

Сообщение klonik » Вчера, 13:27

Захотелось мне тут варенья как в детстве, стала смотреть где купить. Пятерки, магниты и ВВ сразу нет – состав посмотрела, это ужас, такое нужно запретить. Нашла вариант, что можно купить у бабушек у метро. Почитала – не все из них сами варенье делают, еще меньше соблюдают санитарные нормы. И как быть?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2362
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Эко продукты

Сообщение zevc » Вчера, 15:52

Можно попробовать в интернет магазин варенья зайти, я там беру. Не часто, потому что у нас любителей дома нет, но вот баночку к блинам на масленицу недавно заказала. Это производство, путь и маленькое, то есть все нормы соблюдаются, сюрпризов не будет. При этом магазин позиционирует себя как магазин натуральных и полезных продуктов, поэтому рецептуру соблюдают, гадостей в варенье не кладут.
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