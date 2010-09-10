Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2363
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 14:24

Всем привет! Девчонки, кто выбирает активный образ жизни, подскажите, как ухитриться подобрать спортивную обувь, которая будет выглядеть стильно, но останется удобной? В магазинах глаза разбегаются, боюсь ошибиться.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2362
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:16

Привет! Если ты ведёшь активный образ жизни, обрати внимание на женские спортивные сандалии. Они созданы специально для комфорта в движении, при этом выглядят актуально и стильно. Отлично подойдут как для прогулок, так и для путешествий.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей