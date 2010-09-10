Сообщение klonik » Вчера, 14:33

Реально ли построить дом своими руками? Посмотрели, как ставят каркасники, вроде ничего сложного. Понятно, что фундамент сам не зальешь и на крышу нужно будет приглашать профессионалов, но в целом то? Если у кого есть опыт, прошу поделиться, очень интересно.