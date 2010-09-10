Строительство дома

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2363
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Строительство дома

Сообщение klonik » Вчера, 14:33

Реально ли построить дом своими руками? Посмотрели, как ставят каркасники, вроде ничего сложного. Понятно, что фундамент сам не зальешь и на крышу нужно будет приглашать профессионалов, но в целом то? Если у кого есть опыт, прошу поделиться, очень интересно.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2362
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Строительство дома

Сообщение zevc » Вчера, 16:10

О, мы с мужем как-то начинали строительство каркасных домов, тоже думали, что большую часть работ выполним сами, для экономии. По факту оказалось, что заказывать строительство дешевле. Во-первых, молотком одним не обойтись, нужен разнообразный инструмент. А он, на минуточку, никогда дешевым не был. Во-вторых, муж на стены потратил больше полугода, строители бы их поставили за неделю. Денег бы он за это время больше заработал…
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей