Строительство дома
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Строительство дома
Реально ли построить дом своими руками? Посмотрели, как ставят каркасники, вроде ничего сложного. Понятно, что фундамент сам не зальешь и на крышу нужно будет приглашать профессионалов, но в целом то? Если у кого есть опыт, прошу поделиться, очень интересно.
Re: Строительство дома
О, мы с мужем как-то начинали строительство каркасных домов, тоже думали, что большую часть работ выполним сами, для экономии. По факту оказалось, что заказывать строительство дешевле. Во-первых, молотком одним не обойтись, нужен разнообразный инструмент. А он, на минуточку, никогда дешевым не был. Во-вторых, муж на стены потратил больше полугода, строители бы их поставили за неделю. Денег бы он за это время больше заработал…
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