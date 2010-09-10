Сообщение klonik » Вчера, 14:40

Может ли шампунь для волос быть причиной перхоти? Мне на день рождения подарили крутой набор одной известной фирмы. Через две недели заметила, что волосы сохнут, а голова чешется. Очень не хочется верить, что виноват шампунь, но других вариантов не вижу.