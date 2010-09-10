Шампунь

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2363
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Шампунь

Сообщение klonik » Вчера, 14:40

Может ли шампунь для волос быть причиной перхоти? Мне на день рождения подарили крутой набор одной известной фирмы. Через две недели заметила, что волосы сохнут, а голова чешется. Очень не хочется верить, что виноват шампунь, но других вариантов не вижу.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2362
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Шампунь

Сообщение zevc » Вчера, 16:16

Может, причем от производителя, стоимости и крутости линейки тут ничего не зависит. Просто не подошел вам конкретный шампунь для волос и все, такое бывает. Советую отложить в сторону и начать пользоваться чем-нибудь другим. Кстати, через пару месяцев можете снова попробовать к нему вернуться. Возможно, результат будет другим и он вам зайдет, такое тоже бывает.
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