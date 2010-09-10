Шампунь
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Шампунь
Может ли шампунь для волос быть причиной перхоти? Мне на день рождения подарили крутой набор одной известной фирмы. Через две недели заметила, что волосы сохнут, а голова чешется. Очень не хочется верить, что виноват шампунь, но других вариантов не вижу.
Re: Шампунь
Может, причем от производителя, стоимости и крутости линейки тут ничего не зависит. Просто не подошел вам конкретный шампунь для волос и все, такое бывает. Советую отложить в сторону и начать пользоваться чем-нибудь другим. Кстати, через пару месяцев можете снова попробовать к нему вернуться. Возможно, результат будет другим и он вам зайдет, такое тоже бывает.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей