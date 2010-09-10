Подскажите
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Подскажите
Меня привлекает возможность бесплатных пробников и участия в тестировании продукта. Не подскажете, где найти такие предложения и как не наткнуться на мошенников?
Re: Подскажите
Приветик! Бесплатные пробники - это увлекательно. Главное, знать, где искать. Отличный ресурс - форум на https://wmzona.com/zarabotok/forum/russ ... -razvitiya . Там многие делятся подобным опытом и дают советы, как различать настоящие предложения от обмана. Согласись, так удобнее фильтровать информацию. Всегда читай условия и поли́тики сайтов, чтобы информация о тебе не попала в ненужные руки.
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