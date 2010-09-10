Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2363
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 14:48

Меня привлекает возможность бесплатных пробников и участия в тестировании продукта. Не подскажете, где найти такие предложения и как не наткнуться на мошенников?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2362
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 17:31

Приветик! Бесплатные пробники - это увлекательно. Главное, знать, где искать. Отличный ресурс - форум на https://wmzona.com/zarabotok/forum/russ ... -razvitiya . Там многие делятся подобным опытом и дают советы, как различать настоящие предложения от обмана. Согласись, так удобнее фильтровать информацию. Всегда читай условия и поли́тики сайтов, чтобы информация о тебе не попала в ненужные руки.
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