Сообщение klonik » Вчера, 14:54

Можно ли офисный светильник поставить дома? Перехожу на удаленку, сейчас вот бывшую детскую обустраиваю под свой кабинет. Свет у ребенка всегда был обычный, не яркий и мне кажется, что при длительной работе за компьютером будут болеть глаза.