Светильники

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2363
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Светильники

Сообщение klonik » Вчера, 14:54

Можно ли офисный светильник поставить дома? Перехожу на удаленку, сейчас вот бывшую детскую обустраиваю под свой кабинет. Свет у ребенка всегда был обычный, не яркий и мне кажется, что при длительной работе за компьютером будут болеть глаза.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2362
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Светильники

Сообщение zevc » Вчера, 16:24

Сейчас какое угодно световое оборудование купить можно, только зачем вам именно офисный светильник? Для дома есть более удобные варианты, просто выбирайте светильники нейтрального спектра, которые имитируют естественное освещение. Ставьте над рабочей зоной, чтобы не было лишней тени и этого будет достаточно для комфортной работы. Ну можно еще настольную лампу взять, но от нее толка мало.
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