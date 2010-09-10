Светильники
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Светильники
Можно ли офисный светильник поставить дома? Перехожу на удаленку, сейчас вот бывшую детскую обустраиваю под свой кабинет. Свет у ребенка всегда был обычный, не яркий и мне кажется, что при длительной работе за компьютером будут болеть глаза.
Re: Светильники
Сейчас какое угодно световое оборудование купить можно, только зачем вам именно офисный светильник? Для дома есть более удобные варианты, просто выбирайте светильники нейтрального спектра, которые имитируют естественное освещение. Ставьте над рабочей зоной, чтобы не было лишней тени и этого будет достаточно для комфортной работы. Ну можно еще настольную лампу взять, но от нее толка мало.
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