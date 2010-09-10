Десерты с доставкой
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Десерты с доставкой
Добрый день! Организую свадьбу и хочется, чтобы всё было идеально. Планирую заказать муссовый торт, но переживаю о качестве. Кто уже сталкивался с такой задачей, поделитесь опытом и полезными советами!
Re: Десерты с доставкой
Добрый день! Совершенно понимаю ваше беспокойство. Я сама искала идеальный торт для свадьбы и в итоге выбрала COOKlinova Pastry. Совсем не пожалела! Здесь cooklinova.ru мне помогли выбрать идеальный вариант. Используют только натуральные ингредиенты и разрабатывают рецептуру под ваши пожелания. К тому же, их доставка по Москве и области очень порадовала. Советую обратить внимание на их предложения!
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