Сообщение zevc » Вчера, 17:37

Добрый день! Организую свадьбу и хочется, чтобы всё было идеально. Планирую заказать муссовый торт, но переживаю о качестве. Кто уже сталкивался с такой задачей, поделитесь опытом и полезными советами!