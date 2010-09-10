Маркетплейс аккаунтов
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Маркетплейс аккаунтов
Привет! Недавно задумалась о покупке аккаунтов для различных сервисов, но постоянно встречаюсь с историями обманов. Кто-нибудь знает, где можно безопасно приобрести такие аккаунты с гарантией?
Re: Маркетплейс аккаунтов
Здравствуй! Я долго искала надёжную платформу для таких покупок и наконец нашла её. Советую обратить внимание на рекомендацию из одной статьи - https://dosugkrsk.com/lolzteam-market-m ... ntiej.html . В ней подробно описывается маркетплейс, где можно безопасно купить аккаунты, и есть гарантия качества. Я уже не раз пользовалась их услугами, и ни разу не разочаровалась. Попробуй, и твои переживания о безопасности уйдут.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя