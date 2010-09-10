Маркетплейс аккаунтов

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2369
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Маркетплейс аккаунтов

Сообщение klonik » Вчера, 16:44

Привет! Недавно задумалась о покупке аккаунтов для различных сервисов, но постоянно встречаюсь с историями обманов. Кто-нибудь знает, где можно безопасно приобрести такие аккаунты с гарантией?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2366
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Маркетплейс аккаунтов

Сообщение zevc » Вчера, 21:37

Здравствуй! Я долго искала надёжную платформу для таких покупок и наконец нашла её. Советую обратить внимание на рекомендацию из одной статьи - https://dosugkrsk.com/lolzteam-market-m ... ntiej.html . В ней подробно описывается маркетплейс, где можно безопасно купить аккаунты, и есть гарантия качества. Я уже не раз пользовалась их услугами, и ни разу не разочаровалась. Попробуй, и твои переживания о безопасности уйдут.
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