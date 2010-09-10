Подскажите
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Подскажите
Застала ребенка за общением на форуме. Что такого? Так-то ничего, вот только я удивлена, что форумы до сих пор существуют. Мне кажется, что они остались там, в 2005 году. Если я не права, переубедите – реально не понимаю, что ребенок забыл на форуме.
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