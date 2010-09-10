Подскажите
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Подскажите
Застала ребенка за общением на форуме. Что такого? Так-то ничего, вот только я удивлена, что форумы до сих пор существуют. Мне кажется, что они остались там, в 2005 году. Если я не права, переубедите – реально не понимаю, что ребенок забыл на форуме.
Re: Подскажите
Многие да, остались в прошлом, но сейчас появилось очень много современных тематических форумов, где в том числе и молодежь может пообщаться. Здесь https://fi-hi.ru/dostoinstva-onlajn-obs ... nnoj-seti/ вот, например, подробно изложена информация о том, почему форумы были, есть и будут. От себя скажу, что тоже на парочке зарегистрирована. Это очень удобно, когда можно выбрать тему и общаться по ней.
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