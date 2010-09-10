Сообщение klonik » Вчера, 16:59

Застала ребенка за общением на форуме. Что такого? Так-то ничего, вот только я удивлена, что форумы до сих пор существуют. Мне кажется, что они остались там, в 2005 году. Если я не права, переубедите – реально не понимаю, что ребенок забыл на форуме.