Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2370
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 16:59

Застала ребенка за общением на форуме. Что такого? Так-то ничего, вот только я удивлена, что форумы до сих пор существуют. Мне кажется, что они остались там, в 2005 году. Если я не права, переубедите – реально не понимаю, что ребенок забыл на форуме.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2369
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:43

Многие да, остались в прошлом, но сейчас появилось очень много современных тематических форумов, где в том числе и молодежь может пообщаться. Здесь https://fi-hi.ru/dostoinstva-onlajn-obs ... nnoj-seti/ вот, например, подробно изложена информация о том, почему форумы были, есть и будут. От себя скажу, что тоже на парочке зарегистрирована. Это очень удобно, когда можно выбрать тему и общаться по ней.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя