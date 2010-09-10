Сообщение klonik » Вчера, 17:06

Пришли к выводу, что топливо от газпромнефть для нашей техники лучше, чем остальное. С чем связано не знаем, лабораторных анализов не производили, вывод сделан по результатам наблюдения за техникой. Теперь вопрос – как брать топливо с заправки оптом?