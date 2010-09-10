Топливо

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2369
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Топливо

Сообщение klonik » Вчера, 17:06

Пришли к выводу, что топливо от газпромнефть для нашей техники лучше, чем остальное. С чем связано не знаем, лабораторных анализов не производили, вывод сделан по результатам наблюдения за техникой. Теперь вопрос – как брать топливо с заправки оптом?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2366
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Топливо

Сообщение zevc » Вчера, 21:57

С заправки никак, они ориентированы на розницу изначально. Вам нужно газпромнефть купить дизельное топливо оптом у поставщика, который возит топливо на эти заправки. Кстати, когда будут заказывать, ради интереса можете взять и других видов, по чуть-чуть. Поставщик топливо привозит с документами, можно сравнить в чем реальная разница. Как по мне, если брать напрямую, то качество везде одинаковое.
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