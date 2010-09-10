Выкуп квартир в Нижнем Новгороде
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Выкуп квартир в Нижнем Новгороде
Я слышала, в Нижнем Новгороде есть компания, которая скупает квартиры с долгами. Поделитесь контактами этой компании, хочу продать такую квартиру. Выставила сама на продажу, но висит объявлением уже месяц, и никто приобрести не желает. Может быть, можно все-таки как-нибудь ее продать?
Re: Выкуп квартир в Нижнем Новгороде
Если вы хотите получить максимальную выгоду за свою квартиру я вам советую обратиться в компанию «Срочный выкуп» https://vykupkvartirnn.ru/ . Я сама с помощью их продавала свою квартиру и осталась сотрудничеством очень довольна. Хотела сама продать квартиру, но в итоге у меня не получилось. На рынке недвижимости прямо беда какая-то квартиры вообще не продают, потому что стоимость очень высокая. А если еще квартира без ремонта, продать за адекватную стоимость практически нереально. Но, специалисты компании помогают выгодно продать, компания известная и работает уже давно. Поэтому ее знают и многие обращаются к ней. На сайте есть даже специальная форма, где можно рассчитать примерную стоимость квартиры. Обратитесь, мне кажется они должны вам помочь с продажей или выкупом квартиры.
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