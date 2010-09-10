Сообщение klonik » Вчера, 18:12

Я слышала, в Нижнем Новгороде есть компания, которая скупает квартиры с долгами. Поделитесь контактами этой компании, хочу продать такую квартиру. Выставила сама на продажу, но висит объявлением уже месяц, и никто приобрести не желает. Может быть, можно все-таки как-нибудь ее продать?