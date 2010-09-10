Сообщение klonik » Вчера, 19:37

Приветик! Мне недавно предложили купить Steam аккаунт за очень небольшие деньги. Уже почти согласилась, но потом задумалась, стоит ли рисковать. Может, у вас есть советы, как правильно такие вещи проверять?