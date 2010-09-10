Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2369
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:37

Приветик! Мне недавно предложили купить Steam аккаунт за очень небольшие деньги. Уже почти согласилась, но потом задумалась, стоит ли рисковать. Может, у вас есть советы, как правильно такие вещи проверять?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2366
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 01:19

Привет! Правильно, что задумалась. Я читала интересную статью на эту тему на https://aboutsmarttv.ru/news/hochesh-st ... obman.html . Рекомендуют тщательно проверять продавца: смотреть отзывы, репутацию в сообществе. Лучше приобретать аккаунты у проверенных пользователей и избегать подозрительно низких цен. Использование платформ с защищённой оплатой тоже поможет избегать мошенников.
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