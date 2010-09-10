Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Приветик! Мне недавно предложили купить Steam аккаунт за очень небольшие деньги. Уже почти согласилась, но потом задумалась, стоит ли рисковать. Может, у вас есть советы, как правильно такие вещи проверять?
Re: Подскажите
Привет! Правильно, что задумалась. Я читала интересную статью на эту тему на https://aboutsmarttv.ru/news/hochesh-st ... obman.html . Рекомендуют тщательно проверять продавца: смотреть отзывы, репутацию в сообществе. Лучше приобретать аккаунты у проверенных пользователей и избегать подозрительно низких цен. Использование платформ с защищённой оплатой тоже поможет избегать мошенников.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя