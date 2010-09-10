Как быстро прокачаться в Genshin Impact?
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Как быстро прокачаться в Genshin Impact?
Хелп! Совсем нет времени фармить ресурсы и артефакты в Genshin Impact, но хочется быстрее всех прокачаться. Какие есть способы ускорить этот процесс? Буду благодарна за любую информацию!
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