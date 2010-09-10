Как быстро прокачаться в Genshin Impact?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2369
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Как быстро прокачаться в Genshin Impact?

Сообщение klonik » Вчера, 19:42

Хелп! Совсем нет времени фармить ресурсы и артефакты в Genshin Impact, но хочется быстрее всех прокачаться. Какие есть способы ускорить этот процесс? Буду благодарна за любую информацию!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя