Как быстро прокачаться в Genshin Impact?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2370
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Как быстро прокачаться в Genshin Impact?

Сообщение klonik » Вчера, 19:42

Хелп! Совсем нет времени фармить ресурсы и артефакты в Genshin Impact, но хочется быстрее всех прокачаться. Какие есть способы ускорить этот процесс? Буду благодарна за любую информацию!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2369
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Как быстро прокачаться в Genshin Impact?

Сообщение zevc » Сегодня, 12:31

Привет! Отличный способ узнать все секреты быстрой прокачки - это заглянуть в статью на сайте https://gamerask.ru/3150/kak-bystro-pro ... hin-impact . Там много полезной информации для новичков. Лично я применяю советы оттуда: выполняю ежедневные задания, бью мировых боссов и обязательно использую смолу по максимуму. А ещё активное участие в событиях игры даёт хорошие бонусы, так что не игнорируй их!
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