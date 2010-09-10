Как быстро прокачаться в Genshin Impact?
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Как быстро прокачаться в Genshin Impact?
Хелп! Совсем нет времени фармить ресурсы и артефакты в Genshin Impact, но хочется быстрее всех прокачаться. Какие есть способы ускорить этот процесс? Буду благодарна за любую информацию!
Re: Как быстро прокачаться в Genshin Impact?
Привет! Отличный способ узнать все секреты быстрой прокачки - это заглянуть в статью на сайте https://gamerask.ru/3150/kak-bystro-pro ... hin-impact . Там много полезной информации для новичков. Лично я применяю советы оттуда: выполняю ежедневные задания, бью мировых боссов и обязательно использую смолу по максимуму. А ещё активное участие в событиях игры даёт хорошие бонусы, так что не игнорируй их!
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