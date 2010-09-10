Интеграция Битрикс 24 и Телеграмм
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Интеграция Битрикс 24 и Телеграмм
Кто знает как настраивается интеграция Битрикс 24 и Телеграмм?
Re: Интеграция Битрикс 24 и Телеграмм
Вот здесь https://saltpro.ru/articles/integraciya-bitriks-24-i-telegramm/ очень подробно написано как делается интеграция Битрикс 24 и Телеграмм. есть даже видео инструкция. Вдруг будет что-то не ясно не стесняйтесь задать вопрос через форму обратной связи на сайте
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