Интеграция Битрикс 24 и Телеграмм

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Интеграция Битрикс 24 и Телеграмм

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 07:31

Кто знает как настраивается интеграция Битрикс 24 и Телеграмм?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Интеграция Битрикс 24 и Телеграмм

Сообщение Радищева » Сегодня, 09:31

Вот здесь https://saltpro.ru/articles/integraciya-bitriks-24-i-telegramm/ очень подробно написано как делается интеграция Битрикс 24 и Телеграмм. есть даже видео инструкция. Вдруг будет что-то не ясно не стесняйтесь задать вопрос через форму обратной связи на сайте
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