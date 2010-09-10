Стикеры

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2369
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Стикеры

Сообщение zevc » Сегодня, 13:09

Добрый день! Многие мои друзья говорят о новых стикерах "Лайк Шер Алишер" в Telegram. Интересно, почему они так резко набрали популярность и что в них особенного? Стоит ли скачивать и использовать их?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2370
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Стикеры

Сообщение klonik » Сегодня, 13:10

Привет! Стикеры "Лайк Шер Алишер" стали настоящим хитом среди пользователей Telegram. Если тебе интересно узнать, почему именно они так популярны, советую заглянуть на https://riabloggers.ru/news/31 . Там все подробно описано! Это действительно забавные и выразительные стикеры, которые придают общению дополнительную эмоцию. Стоит попробовать, может, тоже влюбишься в них!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя