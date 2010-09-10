Сообщение zevc » Сегодня, 13:09

Добрый день! Многие мои друзья говорят о новых стикерах "Лайк Шер Алишер" в Telegram. Интересно, почему они так резко набрали популярность и что в них особенного? Стоит ли скачивать и использовать их?