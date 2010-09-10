Термобелье

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2371
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Термобелье

Сообщение klonik » Вчера, 18:16

Закупать термобелье оптом где выгодней – у продавцов спецодежды или нужно отдельно искать? Прошу помочь советом, у меня это первая закупка и нужно показать себя с лучшей стороны. Рассмотрю все варианты и предложения, а если кто-то что-то по работе посоветует, буду очень благодарна.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2370
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Термобелье

Сообщение zevc » Вчера, 20:23

Если чисто термобелье брать, то лучше отдельно, искать производителя и с ним договариваться. А так оно обычно закупается вместе с остальной спецодеждой и в таких случаях выгодно тут https://mosdef.ru/catalog/katalog_spetsodezhdy брать, оптом. За счет большого объема закупки поставщик делает скидку, товар оформляется по оптовой цене. Ее, кстати, вам не каждый производитель предложит, потому что не всем это выгодно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя