Сообщение klonik » Вчера, 18:16

Закупать термобелье оптом где выгодней – у продавцов спецодежды или нужно отдельно искать? Прошу помочь советом, у меня это первая закупка и нужно показать себя с лучшей стороны. Рассмотрю все варианты и предложения, а если кто-то что-то по работе посоветует, буду очень благодарна.