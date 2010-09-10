Термобелье
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Термобелье
Закупать термобелье оптом где выгодней – у продавцов спецодежды или нужно отдельно искать? Прошу помочь советом, у меня это первая закупка и нужно показать себя с лучшей стороны. Рассмотрю все варианты и предложения, а если кто-то что-то по работе посоветует, буду очень благодарна.
Re: Термобелье
Если чисто термобелье брать, то лучше отдельно, искать производителя и с ним договариваться. А так оно обычно закупается вместе с остальной спецодеждой и в таких случаях выгодно тут https://mosdef.ru/catalog/katalog_spetsodezhdy брать, оптом. За счет большого объема закупки поставщик делает скидку, товар оформляется по оптовой цене. Ее, кстати, вам не каждый производитель предложит, потому что не всем это выгодно.
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