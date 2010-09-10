Дизайн интерьера

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2371
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Дизайн интерьера

Сообщение zevc » Сегодня, 12:11

Девочки, где сейчас можно найти компанию или специалиста, который сделает качественный интерьер, и чтобы потом не было проблем с реализацией и ремонтом? Кто-нибудь работал с дизайн студиями в Питере?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2372
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Дизайн интерьера

Сообщение klonik » Сегодня, 20:08

Здравствуйте! Найти профессионалов непросто, но возможно. Важно изучить портфолио компании и отзывы клиентов. В Санкт-Петербурге работает дизайн студия с опытом с 2013 года, которая занимается качественным авторским дизайном под ключ. Если вас интересует надежный дизайнер интерьера, вы можете присмотреться к их проектам. Они предлагают гарантию на ремонт, что создаёт дополнительное чувство надёжности.
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