Сообщение zevc » Сегодня, 12:11

Девочки, где сейчас можно найти компанию или специалиста, который сделает качественный интерьер, и чтобы потом не было проблем с реализацией и ремонтом? Кто-нибудь работал с дизайн студиями в Питере?