Дизайн интерьера
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Дизайн интерьера
Девочки, где сейчас можно найти компанию или специалиста, который сделает качественный интерьер, и чтобы потом не было проблем с реализацией и ремонтом? Кто-нибудь работал с дизайн студиями в Питере?
Re: Дизайн интерьера
Здравствуйте! Найти профессионалов непросто, но возможно. Важно изучить портфолио компании и отзывы клиентов. В Санкт-Петербурге работает дизайн студия с опытом с 2013 года, которая занимается качественным авторским дизайном под ключ. Если вас интересует надежный дизайнер интерьера, вы можете присмотреться к их проектам. Они предлагают гарантию на ремонт, что создаёт дополнительное чувство надёжности.
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