Сообщение klonik » Сегодня, 11:02

Девочки, привет! У меня в социальных сетях есть пара групп и сообществ. Хочу их немного прокачать, и чтобы подписчиков стало побольше. Подумываю о таргетированной рекламе. Если вы знаете какая компания занимается такой рекламой хорошо, подскажите? Хочется ведь заказать ее, и чтобы был результат.