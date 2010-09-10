Маркетинговое агентство

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2374
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Маркетинговое агентство

Сообщение klonik » Сегодня, 11:02

Девочки, привет! У меня в социальных сетях есть пара групп и сообществ. Хочу их немного прокачать, и чтобы подписчиков стало побольше. Подумываю о таргетированной рекламе. Если вы знаете какая компания занимается такой рекламой хорошо, подскажите? Хочется ведь заказать ее, и чтобы был результат.
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