Маркетинговое агентство
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Маркетинговое агентство
Девочки, привет! У меня в социальных сетях есть пара групп и сообществ. Хочу их немного прокачать, и чтобы подписчиков стало побольше. Подумываю о таргетированной рекламе. Если вы знаете какая компания занимается такой рекламой хорошо, подскажите? Хочется ведь заказать ее, и чтобы был результат.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость