Маркетинговое агентство
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Маркетинговое агентство
Девочки, привет! У меня в социальных сетях есть пара групп и сообществ. Хочу их немного прокачать, и чтобы подписчиков стало побольше. Подумываю о таргетированной рекламе. Если вы знаете какая компания занимается такой рекламой хорошо, подскажите? Хочется ведь заказать ее, и чтобы был результат.
Re: Маркетинговое агентство
Здравствуй, таргетированная реклама отличный инструмент для продвижения и узнаваемости бренда. Тоже не так давно заказывала такую рекламу и обращалась за ней в маркетинговое агентство KOTTE. Подписчиков значительно стало больше и до сих пор они приходят, в общем прокачка сообщества тоже прошла отлично. При чем стоимость услуги в этой компании очень приемлемая. Еще мне очень понравилось, специалисты компании делают бесплатный прогноз рекламной компании. То есть анализирует какой результат будет, если вы к ним обратитесь в компанию. Также они проведут аудит посадочной страницы или сообщества, при заключении договора на 3 месяца и более сделают дизайн сообщества в подарок. Мне кажется отличные условия для сотрудничества.
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