Каркасно-тентовые конструкции

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zevc
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Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Каркасно-тентовые конструкции

Сообщение zevc » 48 минут назад

В планах уже к концу весны организовать уличную торговую точку. Для этого нужно найти надежную каркасно-теновую конструкцию, которая выдержит ветер, дождь и другие погодные условия. Какие производители заслуживают доверия, и на какие параметры стоит обратить внимание при выборе?
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