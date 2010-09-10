Каркасно-тентовые конструкции
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Каркасно-тентовые конструкции
В планах уже к концу весны организовать уличную торговую точку. Для этого нужно найти надежную каркасно-теновую конструкцию, которая выдержит ветер, дождь и другие погодные условия. Какие производители заслуживают доверия, и на какие параметры стоит обратить внимание при выборе?
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