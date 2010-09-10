Строительство дома

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2374
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Строительство дома

Сообщение zevc » 30 минут назад

Подскажите компанию в которую можно обратиться за строительством дома и бани? Просто мы хотим с мужем построить свой дом, но у нас даже нет проекта. Поэтому ищем компанию, которая сможет разработать проект и построить без проблем. Если знаете надежную компанию, то прошу вам мне порекомендовать.
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