Сообщение zevc » Сегодня, 12:28

Подскажите компанию в которую можно обратиться за строительством дома и бани? Просто мы хотим с мужем построить свой дом, но у нас даже нет проекта. Поэтому ищем компанию, которая сможет разработать проект и построить без проблем. Если знаете надежную компанию, то прошу вам мне порекомендовать.