Строительство дома

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2379
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Строительство дома

Сообщение zevc » Сегодня, 12:28

Подскажите компанию в которую можно обратиться за строительством дома и бани? Просто мы хотим с мужем построить свой дом, но у нас даже нет проекта. Поэтому ищем компанию, которая сможет разработать проект и построить без проблем. Если знаете надежную компанию, то прошу вам мне порекомендовать.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2379
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Строительство дома

Сообщение klonik » 42 минуты назад

Я вам могу посоветовать строительную компанию «Бобры» https://psk-bobry.ru/ . Может быть вы о такой где-то слышали. По крайней мере в этой компании работают квалифицированные люди, вам скажу точно. Потому что я сама к ним обращалась, строили они мне дом с верандой. На протяжении всего строительства я была в курсе всей информации. Даже иногда могла посетить стройку, что очень радовало. Можно полностью следить как продвигается стройка. Дом хороший построили, живем и радуемся. На данный момент, а это уже два года как прошло после стройки никаких косяков не вылезло. Недавно обращались в компанию, чтобы построили нам баню. Даже с ней ребята справились отлично. Очень довольны работой этой компании. Так что я вам советую тоже обратиться в эту компанию, думаю удастся вам в скором времени жить в собственном доме.
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