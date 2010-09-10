Строительство дома
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Строительство дома
Подскажите компанию в которую можно обратиться за строительством дома и бани? Просто мы хотим с мужем построить свой дом, но у нас даже нет проекта. Поэтому ищем компанию, которая сможет разработать проект и построить без проблем. Если знаете надежную компанию, то прошу вам мне порекомендовать.
Re: Строительство дома
Я вам могу посоветовать строительную компанию «Бобры» https://psk-bobry.ru/ . Может быть вы о такой где-то слышали. По крайней мере в этой компании работают квалифицированные люди, вам скажу точно. Потому что я сама к ним обращалась, строили они мне дом с верандой. На протяжении всего строительства я была в курсе всей информации. Даже иногда могла посетить стройку, что очень радовало. Можно полностью следить как продвигается стройка. Дом хороший построили, живем и радуемся. На данный момент, а это уже два года как прошло после стройки никаких косяков не вылезло. Недавно обращались в компанию, чтобы построили нам баню. Даже с ней ребята справились отлично. Очень довольны работой этой компании. Так что я вам советую тоже обратиться в эту компанию, думаю удастся вам в скором времени жить в собственном доме.
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