Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2379 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Кейтеринг Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 13:55 Доброе утро, мои дорогие! Ищу хорошую компанию, которая сможет организовать выездной кейтеринг на природе. Будет детский праздник, программа уже готова, осталось дело за вкусняшками) Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2379 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Кейтеринг Цитата Сообщение klonik » 14 минут назад Здравствуйте! Хочу поделиться опытом проведения подобного мероприятия в прошлом году. Я пригласила для обслуживания компанию "товарищ полковник" https://polkovnik-men.ru/vyezdnoy-keytering/barbekyu . Так вот, они приехали с барбекю-станцией и там же на месте готовили нам. В меню у них и шашлычки, и бургеры, и картошечка и другие закуски. И взрослые, и дети были довольны – всё свеженькое очень вкусно! Поэтому от души рекомендую. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»