Кейтеринг
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Кейтеринг
Доброе утро, мои дорогие! Ищу хорошую компанию, которая сможет организовать выездной кейтеринг на природе. Будет детский праздник, программа уже готова, осталось дело за вкусняшками)
Re: Кейтеринг
Здравствуйте! Хочу поделиться опытом проведения подобного мероприятия в прошлом году. Я пригласила для обслуживания компанию "товарищ полковник" https://polkovnik-men.ru/vyezdnoy-keytering/barbekyu . Так вот, они приехали с барбекю-станцией и там же на месте готовили нам. В меню у них и шашлычки, и бургеры, и картошечка и другие закуски. И взрослые, и дети были довольны – всё свеженькое очень вкусно! Поэтому от души рекомендую.
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