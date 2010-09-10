Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2379
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 13:55

Доброе утро, мои дорогие! Ищу хорошую компанию, которая сможет организовать выездной кейтеринг на природе. Будет детский праздник, программа уже готова, осталось дело за вкусняшками)
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2379
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » 14 минут назад

Здравствуйте! Хочу поделиться опытом проведения подобного мероприятия в прошлом году. Я пригласила для обслуживания компанию "товарищ полковник" https://polkovnik-men.ru/vyezdnoy-keytering/barbekyu . Так вот, они приехали с барбекю-станцией и там же на месте готовили нам. В меню у них и шашлычки, и бургеры, и картошечка и другие закуски. И взрослые, и дети были довольны – всё свеженькое очень вкусно! Поэтому от души рекомендую.
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