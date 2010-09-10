Сообщение zevc » Сегодня, 14:49

Чью колбасу сейчас можно продавать без боязни нарваться на штраф? За последние два года с колбасой у наших производителей все плохо стало, продаются чуть ли не отходы производства по нескромной цене. Стоим перед выбором – то ли закрыть отдел, то ли искать поставщика…