Колбаса
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Колбаса
Чью колбасу сейчас можно продавать без боязни нарваться на штраф? За последние два года с колбасой у наших производителей все плохо стало, продаются чуть ли не отходы производства по нескромной цене. Стоим перед выбором – то ли закрыть отдел, то ли искать поставщика…
Re: Колбаса
А чего искать то? Смотрите изделия из мяса тут https://mdigroup.ru/mdi/catalog/ , закупайте, колбасу от мясного дома Ивановых очень хорошо раскупают. К качеству претензий нет, все мясные изделия поставляются с сертификатами, то есть к вам вопросов в принципе быть не может. Хотя сколько мы у них не берем колбасу на реализацию, ни разу не было такого, чтобы она кому-то не понравилась.
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