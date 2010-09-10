Колбаса

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2379
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Колбаса

Сообщение zevc » Сегодня, 14:49

Чью колбасу сейчас можно продавать без боязни нарваться на штраф? За последние два года с колбасой у наших производителей все плохо стало, продаются чуть ли не отходы производства по нескромной цене. Стоим перед выбором – то ли закрыть отдел, то ли искать поставщика…
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2379
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Колбаса

Сообщение klonik » Сегодня, 16:09

А чего искать то? Смотрите изделия из мяса тут https://mdigroup.ru/mdi/catalog/ , закупайте, колбасу от мясного дома Ивановых очень хорошо раскупают. К качеству претензий нет, все мясные изделия поставляются с сертификатами, то есть к вам вопросов в принципе быть не может. Хотя сколько мы у них не берем колбасу на реализацию, ни разу не было такого, чтобы она кому-то не понравилась.
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