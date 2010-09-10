Вендинговые кофейные аппараты

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2379
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Вендинговые кофейные аппараты

Сообщение zevc » Сегодня, 15:16

Тут администрация бизнес-центра, где у нас офис, предложила два места под кофейные автоматы. Предложение неделю висит, что-то никто не торопится договор заключать. Где можно посмотреть подробности и просчитать рентабельность? Может, это мой шанс.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2379
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Вендинговые кофейные аппараты

Сообщение klonik » Сегодня, 16:15

Автор, советую вам начать с этого https://vendmarket-spb.ru/ сайта, самый оптимальный источник информации. Компания уже давно предоставляет в аренду машины кофейные, поэтому могут помочь практическими советами. Ну и качество кофейных автоматов у них выше среднего, это я вам уже исходя из личного опыта говорю. У нас два автомата с мужем, оба стабильно приносят доход.
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