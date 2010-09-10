Сообщение zevc » Сегодня, 15:16

Тут администрация бизнес-центра, где у нас офис, предложила два места под кофейные автоматы. Предложение неделю висит, что-то никто не торопится договор заключать. Где можно посмотреть подробности и просчитать рентабельность? Может, это мой шанс.