Вендинговые кофейные аппараты
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Вендинговые кофейные аппараты
Тут администрация бизнес-центра, где у нас офис, предложила два места под кофейные автоматы. Предложение неделю висит, что-то никто не торопится договор заключать. Где можно посмотреть подробности и просчитать рентабельность? Может, это мой шанс.
Re: Вендинговые кофейные аппараты
Автор, советую вам начать с этого https://vendmarket-spb.ru/ сайта, самый оптимальный источник информации. Компания уже давно предоставляет в аренду машины кофейные, поэтому могут помочь практическими советами. Ну и качество кофейных автоматов у них выше среднего, это я вам уже исходя из личного опыта говорю. У нас два автомата с мужем, оба стабильно приносят доход.
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