Сообщение zevc » Сегодня, 15:26

Как вы относитесь к огненным шоу? Помню, что лет пятнадцать назад я когда первый раз выступление увидела, оно меня прямо до глубины души потрясло. Сейчас это вышло из моды или нет? Если бы на праздник вам огненное шоу предложили, согласились бы?