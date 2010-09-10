Шоу на мероприятие
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Шоу на мероприятие
Как вы относитесь к огненным шоу? Помню, что лет пятнадцать назад я когда первый раз выступление увидела, оно меня прямо до глубины души потрясло. Сейчас это вышло из моды или нет? Если бы на праздник вам огненное шоу предложили, согласились бы?
Re: Шоу на мероприятие
О, у нас на свадьбы было огненное шоу, заказывали его здесь https://aurum-show.ru/fireshow/ , просто захотелось. Это было круто, сейчас появилось уникальное оборудование, за счет которого артисты создают нереальную красоту. Что касается моды, то мне кажется, что такие вещи вне времени. В плане того, что хоть отдельно эти шоу сейчас не пиарят, они все равно пользуются спросом, красиво же.
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