Шоу на мероприятие

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2379
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Шоу на мероприятие

Сообщение zevc » Сегодня, 15:26

Как вы относитесь к огненным шоу? Помню, что лет пятнадцать назад я когда первый раз выступление увидела, оно меня прямо до глубины души потрясло. Сейчас это вышло из моды или нет? Если бы на праздник вам огненное шоу предложили, согласились бы?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2379
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Шоу на мероприятие

Сообщение klonik » Сегодня, 16:20

О, у нас на свадьбы было огненное шоу, заказывали его здесь https://aurum-show.ru/fireshow/ , просто захотелось. Это было круто, сейчас появилось уникальное оборудование, за счет которого артисты создают нереальную красоту. Что касается моды, то мне кажется, что такие вещи вне времени. В плане того, что хоть отдельно эти шоу сейчас не пиарят, они все равно пользуются спросом, красиво же.
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