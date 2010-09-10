Шины
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Шины
Всем добрый день! Подскажите, где в Ростове можно найти недорогие шины, но чтобы они были качественные. Боюсь брать дешёвку, вдруг придётся менять через сезон.
Re: Шины
Привет! Совершенно случайно нашла отличный сайт, который точно тебе поможет. Переходи на http://161shina.ru/tyres/ , там широкий ассортимент шин на все случаи жизни. В том числе и бюджетные варианты очень неплохи - меня порадовало качество! Также удобно, что можно посмотреть отзывы других покупателей и окончательно убедиться в нужности покупки. Уже купила себе и не пожалела!
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