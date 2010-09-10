Аренда лофта
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Аренда лофта
Приветствую всех! У меня фотосессия на носу, и я в поиске крутого места, где можно было бы сделать оригинальные снимки. Говорят, есть необычные лофты, но где найти?
Re: Аренда лофта
Приветствую! Если ищешь локацию для запоминающихся кадров, обязательно обрати внимание на лофты, оформленные с художественным размахом. Рекомендую заглянуть на https://casa-picassa.ru/ . У них 11 разных лофтов на любой вкус, и каждый интерьер вдохновлён картинами известных мастеров. Центр Москвы, Таганка, Бауманка – у них всё рядом, и цена более чем приятная. Там точно получится нечто невероятное!
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