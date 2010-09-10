Аренда лофта

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2384
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Аренда лофта

Сообщение zevc » Сегодня, 21:53

Приветствую всех! У меня фотосессия на носу, и я в поиске крутого места, где можно было бы сделать оригинальные снимки. Говорят, есть необычные лофты, но где найти?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2384
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Аренда лофта

Сообщение klonik » 26 минут назад

Приветствую! Если ищешь локацию для запоминающихся кадров, обязательно обрати внимание на лофты, оформленные с художественным размахом. Рекомендую заглянуть на https://casa-picassa.ru/ . У них 11 разных лофтов на любой вкус, и каждый интерьер вдохновлён картинами известных мастеров. Центр Москвы, Таганка, Бауманка – у них всё рядом, и цена более чем приятная. Там точно получится нечто невероятное!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость